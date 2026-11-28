Обмеження стосуються двох пакетів, до яких сумарно увійшли 81 фізична особа та 67 компаній.

До першого пакета потрапили 44 громадяни РФ та 31 російська компанія, які забезпечують військові заводи агресора сировиною, компонентами, високоточним обладнанням та інструментами, а також готують операторів бойових дронів.

Серед них - підприємство "Сапсан", яке постачає дрони окупантам і співпрацює з центром розробки "шахедів" та компонентів до ракет "Іскандер", компанія "Мавітєх", що в обхід санкцій імпортує комплектуючі з Китаю, а також завод "Сигнал", який виробляє розвідувальні безпілотники.

Частина цих фірм уже перебуває під обмеженнями США, ЄС та Швейцарії, і Київ працюватиме з партнерами над повною синхронізацією санкцій.

Другий пакет охоплює 37 росіян та 36 компаній, які безпосередньо виробляють продукцію для російської армії.

Зокрема, під санкції потрапила військова частина 15644, що управляє полігоном "Капустин Яр", звідки Росія запускає балістичні ракети "Орєшнік".

Також до переліку увійшли завод "Агрегат", який виготовляє вертольоти, літаки та деталі до винищувачів Су-34, виробник безпілотників та центр підготовки операторів "Россі" (випускає до 150 систем на місяць) і компанія "Новий рубіж" - ключовий розробник наземних роботизованих платформ для фронту.

"Кожне підприємство із цього списку допомагає виробляти зброю проти українців, від "шахедів" до наземних роботів. Наша відповідь - позбавити їх компонентів і доступу до міжнародних ринків. Це також сигнал нашим партнерам: ці компанії працюють на ВПК Росії та обходять санкції", - зазначив уповноважений президента з питань санкційної політики Владислав Власюк.

Він закликав союзників додати ці підприємства, їхніх засновників та директорів до власних санкційних списків.