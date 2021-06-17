Зеленский ввел в действие решение СНБО по борьбе с терроризмом

"Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 4 июня 2021 "Об отчете о результатах проведения осмотра общегосударственной системы борьбы с терроризмом", - говорится в указе главы государства.

Документом поручено Кабинету министров и Службе безопасности Украины обеспечить учет результатов проведения осмотра общегосударственной системы борьбы с терроризмом при реализации Концепции борьбы с терроризмом в Украине, утвержденной Указом Президента Украины от 5 марта 2019 № 53.

Контроль за выполнением указа главы государства поручен секретарю СНБО Алексею Данилову. Документ вступает в силу со дня его опубликования.

К президентскому указу приложено решение СНБО от 4 июня. В утвержден отчет о результатах проведения осмотра общегосударственной системы борьбы с терроризмом.