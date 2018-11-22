Зеленский во втором туре президентских выборов побеждает всех оппонентов, - опрос

Фото: Владимир Зеленский (из открытых источников)

По результатам опроса, Зеленский остается одним из фаворитов президентской гонки

Руководитель студии "Квартал 95" Владимир Зеленский остается одним из фаворитов президентской гонки. Об этом свидетельствуют результаты всеукраинского опроса "Общественно-политическая и электоральная ситуация в первой половине ноября 2018 года", проведенного Институтом социальных технологий "Социополис".

Так, если бы в ближайшее воскресенье проходили выборы президента Украины, первое место на них заняла бы Юлия Тимошенко. Ее готовы поддержать 18,5% тех, кто планирует принять участие в голосовании. Второе место – у Владимира Зеленского (10,8%). За Петра Порошенко и Анатолия Гриценко свой голос отдали бы по 7,8% опрошенных, за Юрия Бойко – 7,4%, за певца Святослава Вакарчука – 5,5%.

Во втором туре выборов, вероятность которого социологи считают очень высокой, Владимир Зеленский побеждает всех потенциальных соперников. Наибольший отрыв – от Петра Порошенко (почти 20%), наименьший – от Юлии Тимошенко (около 4%).

Кроме того, по данным опроса, 68,7% респондентов считают, что "новые лица", которые не имеют опыта работы на государственных должностях, придя к власти, смогли бы изменить ситуацию в стране к лучшему. Зато "старые политики" не способны этого сделать, отмечают 70% респондентов.

"Не отдельные политики, а именно система, действующая власть воспринимается как несостоятельная, как такая, которая существует в каком-то параллельном пространстве. Она отторгнута обществом, и именно это вызывает запрос на новые политические силы, новые лица, обновление политических элит и политической жизни", – сказал во время пресс-конференции 22 ноября заместитель директора Института социальных технологий "Социополис", кандидат социологических наук Сергей Литвинов.

Подавляющее большинство опрошенных (86,9%) воспринимают нынешнюю центральную власть в Украине как людей, которые заботятся прежде всего о своей личной выгоде и защищают собственные интересы. 74% респондентов отметили, что дела в стране идут в неправильном направлении. Деятельность президента Петра Порошенко полностью не поддерживают 53,1%, еще 27,9% ответили, что скорее не поддерживают.

Опрос был проведен с 8 до 16 ноября 2018 года методом стандартизированного интервью face-to-face по месту жительства респондентов. Аудитория – постоянные жители населенных пунктов всех регионов Украины (за исключением Автономной Республики Крым, Севастополя, отдельных районов Донецкой и Луганской областей) в возрасте от 18 лет. Выборка репрезентативна для взрослого населения Украины в пределах географии опроса по полу, возрасту, региону проживания и типу населенного пункта.

Выборочная совокупность – 2403 респондентов. Теоретическая статистическая погрешность репрезентативности доли признака с доверительной вероятностью 0,95 не превышает в целом для Украины: 2,0% – для показателей, близких к 50%, 1,7% – для показателей, близких к 25%, 1,2% – для показателей, близких к 10%, 0,9% – для показателей, близких к 5%.