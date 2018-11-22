Зеленський у другому турі президентських виборів перемагає всіх опонентів, - опитування

Фото: Володимир Зеленський (з відкритих джерел)

За результатами опитування, Зеленський залишається одним з фаворитів президентської гонки

Керівник студії "Квартал 95" Володимир Зеленський залишається одним з фаворитів президентської гонки. Про це свідчать результати всеукраїнського опитування "Суспільно-політична і електоральна ситуація в першій половині листопада 2018 року", проведеного Інститутом соціальних технологій "Соціополіс".

Так, якби в найближчу неділю проходили вибори президента України, перше місце на них зайняла б Юлія Тимошенко. Її готові підтримати 18,5% тих, хто планує взяти участь у голосуванні. Друге місце – у Володимира Зеленського (10,8%). За Петра Порошенка, Анатолія Гриценка свій голос віддали б за 7,8% опитаних, за Юрія Бойка – 7,4%, за співака Святослава Вакарчука – 5,5%.

У другому турі виборів, імовірність якого соціологи вважають дуже високою, Володимир Зеленський перемагає всіх потенційних суперників. Найбільший відрив від Петра Порошенка (майже 20%), найменший – від Юлії Тимошенко (близько 4%).

Крім того, за даними опитування, 68,7% респондентів вважають, що "нові обличчя", які не мають досвіду роботи на державних посадах, прийшовши до влади, змогли б змінити ситуацію в країні на краще. Зате "старі політики" не здатні цього зробити, відзначають 70% респондентів.

"Не окремі політики, а саме система, діюча влада сприймається як неспроможна як така, що існує в якомусь паралельному просторі. Вона відторгнута суспільством, і саме це викликає запит на нові політичні сили, нові обличчя, оновлення політичних еліт і політичного життя", – сказав під час прес-конференції 22 листопада заступник директора Інституту соціальних технологій "Соціополіс", кандидат соціологічних наук Сергій Литвинов.

Переважна більшість опитаних (86,9%) сприймають нинішню центральну владу в Україні як людей, які дбають насамперед про свою особисту вигоду і захищають власні інтереси. 74% респондентів зазначили, що справи в країні йдуть у неправильному напрямку. Діяльність президента Петра Порошенка повністю не підтримують 53,1%, ще 27,9% відповіли, що скоріше не підтримують.

Опитування було проведено з 8 до 16 листопада 2018 року методом стандартизованого інтерв'ю face-to-face за місцем проживання респондентів. Аудиторія – постійні жителі населених пунктів усіх регіонів України (за винятком Автономної Республіки Крим, Севастополя, окремих районів Донецької та Луганської областей) у віці від 18 років. Вибірка репрезентативна для дорослого населення України у межах географії опитування за статтю, віком, регіоном проживання та типом населеного пункту.

Вибіркова сукупність – 2403 респондентів. Теоретична статистична похибка репрезентативності частки ознаки з довірчою ймовірністю 0,95 не перевищує в цілому для України: 2,0% – для показників, близьких до 50%, 1,7% – для показників, близьких до 25%, 1,2% – для показників, близьких до 10%, 0,9% – для показників, близьких до 5%.