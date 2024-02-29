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Зеленський про вступні переговори з ЄС: перші кроки можемо зробити навесні

Україна, Четвер 29 лютого 2024 20:41
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Зеленський про вступні переговори з ЄС: перші кроки можемо зробити навесні Фото: президент України Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Перші переговорні кроки щодо вступу до Європейського союзу Україна може зробити вже навесні 2024 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення президента України Володимира Зеленського.

"Провів сьогодні й нараду щодо європейського напряму - наших відносин із Євросоюзом, щодо завдань на цей рік, загалом щодо інтеграції, і конкретно щодо відносин із сусідами у Євросоюзі. Наш пріоритет очевидний: усі домовленості, які є, мають виконуватись, і кожне слово, яке звучить, має працювати в реальності", - сказав Зеленський.

Він зазначив, що Україна забезпечує саме такий підхід на європейському напрямку. І саме завдяки цьому вже досягла історичних результатів.

"Цей рік має стати часом реальних перемовин щодо вступу. Ще навесні ми можемо розпочати, зробити перші переговорні кроки", - зазначив президент.

Переговори щодо вступу України в ЄС

Нагадаємо, у грудні лідери країн-членів ЄС на саміті у Брюсселі схвалили початок переговорів щодо вступу України до Євросоюзу.

Фактично переговори про вступ України до ЄС поки не розпочалися, оскільки зараз ще ведеться скринінг українського законодавства на відповідність вимогам ЄС, а також формується переговорна рамка.

Як розповіла в інтерв'ю РБК-Україна посол Євросоюзу в Україні Катаріна Матернова, переговори можуть стартувати навесні.

А президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн нещодавно повідомила, що переговорна рамка щодо вступу України до Європейського союзу буде готова орієнтовано на початку літа.

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