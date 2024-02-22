Зеленський про вступ до ЄС: мета України - почати переговори до червня

Мета України - розпочати переговори про вступ до Європейського союзу до червня 2024 року.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення президента України Володимира Зеленського.
"Говорив сьогодні з президентом Європейської ради Шарлем Мішелем. Дуже конкретна розмова, максимально - про наші спільні інтереси, усіх європейців", - сказав Зеленський.
Як розповів президент, вони з Мішелем обговорили зусилля щодо європейської інтеграції та необхідність якнайшвидшого затвердження переговорної рамки для України - затвердження державами-членами ЄС.
"Мета абсолютно раціональна - вже в першій половині року, навіть до червня, можемо почати переговорний процес. І це буде найкращим сигналом усім, хто не вірить у Європу, що наше єднання справді міцнішає", - зазначив глава держави.
У грудні лідери країн-членів Євросоюзу під час саміту схвалили початок переговорів щодо вступу України до блоку. Це сталося, попри погрози Угорщини заблокувати таке рішення.
Як розповіла нещодавно в інтерв'ю РБК-Україна посол Євросоюзу в Україні Катаріна Матернова, переговори можуть стартувати навесні.
Також нещодавно Кабінет міністрів затвердив план заходів з виконання рекомендацій Європейської комісії для початку переговорів щодо членства України в ЄС.
Як нещодавно повідомила президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, переговорна рамка щодо вступу України до Європейського союзу буде готова орієнтовано на початку літа.
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