Зеленський про вступ до ЄС: мета України - почати переговори до червня

"Говорив сьогодні з президентом Європейської ради Шарлем Мішелем. Дуже конкретна розмова, максимально - про наші спільні інтереси, усіх європейців", - сказав Зеленський.

Як розповів президент, вони з Мішелем обговорили зусилля щодо європейської інтеграції та необхідність якнайшвидшого затвердження переговорної рамки для України - затвердження державами-членами ЄС.

"Мета абсолютно раціональна - вже в першій половині року, навіть до червня, можемо почати переговорний процес. І це буде найкращим сигналом усім, хто не вірить у Європу, що наше єднання справді міцнішає", - зазначив глава держави.

Вступ України до ЄС

У грудні лідери країн-членів Євросоюзу під час саміту схвалили початок переговорів щодо вступу України до блоку. Це сталося, попри погрози Угорщини заблокувати таке рішення.

Як розповіла нещодавно в інтерв'ю РБК-Україна посол Євросоюзу в Україні Катаріна Матернова, переговори можуть стартувати навесні.

Також нещодавно Кабінет міністрів затвердив план заходів з виконання рекомендацій Європейської комісії для початку переговорів щодо членства України в ЄС.

Як нещодавно повідомила президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, переговорна рамка щодо вступу України до Європейського союзу буде готова орієнтовано на початку літа.