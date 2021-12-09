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Зеленский может встретиться с Макроном и Шольцем на следующей неделе, - Ермак

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Киев, Четверг 09 декабря 2021 22:50
Зеленский может встретиться с Макроном и Шольцем на следующей неделе, - Ермак Фото: Андрей Ермак, глава Офиса президента (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Артур Родивилов

Президент Украины Владимир Зеленский в Брюсселе может провести переговоры с лидерами Франции и Германии Эмануэллем Макроном и Олафом Шольцем. Встреча может состояться на следующей неделе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Офиса президента Андрея Ермака в эфире "Право на власть".

"Я думаю, что на следующей неделе в Брюсселе состоится встреча Зеленского с Макроном и новым канцлером Германии. Я думаю, что мы будем продолжать работать над проведением саммита лидеров нормандского формата", - заявил он.

Украина предложила сегодня, 9 декабря, провести внеочередное заседание Трехсторонней контактной группы, чтобы обсудить новое перемирие на Донбассе. Об этом РБК-Украина сообщил первый замглавы украинской делегации в ТКГ Андрей Костин.

Отметим, ранее Байден и Путин провели переговоры в видеоформате. Разговор длился более двух часов. Во время беседы они обсуждали вопрос угрозы вторжения РФ в Украину.

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