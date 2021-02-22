Зеленский встретился с секретарем СНБО: о чем говорили

Президент Владимир Зеленский сегодня встретился с секретарем Совета национальной безопасности и обороны Алексеем Даниловым. Обсудили угрозы государственной безопасности, выполнение решений СНБО и другие вопросы.

Данилов рассказал президенту о сегодняшних угрозах государственной и экономической безопасности, в частности в финансовой и энергетической сферах, а также они обсудили дальнейшие шаги в контексте выполнения последних решений Совета национальной безопасности и обороны.

Кроме того, собеседники уточнили планы работы Совета нацбезопасности и обороны на ближайший период и затронули вопросы увеличения штатной численности аппарата СНБО.