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Зеленский встретился с секретарем СНБО: о чем говорили

Автор: Дмитрий Левицкий

Президент Владимир Зеленский сегодня встретился с секретарем Совета национальной безопасности и обороны Алексеем Даниловым. Обсудили угрозы государственной безопасности, выполнение решений СНБО и другие вопросы.

Об этом рассказала пресс-служба Офиса президента.

Данилов рассказал президенту о сегодняшних угрозах государственной и экономической безопасности, в частности в финансовой и энергетической сферах, а также они обсудили дальнейшие шаги в контексте выполнения последних решений Совета национальной безопасности и обороны.

Кроме того, собеседники уточнили планы работы Совета нацбезопасности и обороны на ближайший период и затронули вопросы увеличения штатной численности аппарата СНБО.

Напомним, недавно Данилов анонсировал новые решения СНБО в отношении офшорных счетов и государственных недр.

Кроме того, секретарь СНБО пообещал раскрытие оффшорных операций украинских политиков.

Добавим, на прошлом заседании СНБО президент Зеленский поручил пересмотреть сценарии по Донбассу.

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Новости Украины Владимир ЗеленскийСНБОвстреча
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