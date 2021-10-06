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Зеленский встретился с президентом Германии

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Киев, Среда 06 октября 2021 19:24
Зеленский встретился с президентом Германии Фото: Владимир Зеленский и Франк-Вальтер Штайнмайер, президенты Украины и Германии (twitter.com/ZelenskyyUa)
Автор: Дмитрий Левицкий

Президент Владимир Зеленский встретился с немецким президентом Франком-Вальтером Штайнмайером. Встреча состоялась в Киеве в рамках визита немецкого президента в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявления президента Украины и посольства Германии в Twitter.

"Встретился со Штайнмайером в Киеве. Очень важно, что в дни 80-й годовщины трагедии Бабьего Яра федеральный президент Германии посещает Украину, и Германия поддерживает Украину на самом высоком уровне", - сообщил Зеленский.

В то же время в немецком посольстве рассказали, что после встречи в Офисе президента, руководители обеих стран направились к Бабьему Яру, чтобы почтить жертв нацистов.

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Владимир Зеленский Штайнмайер
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