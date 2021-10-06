Зеленский встретился с президентом Германии
Фото: Владимир Зеленский и Франк-Вальтер Штайнмайер, президенты Украины и Германии (twitter.com/ZelenskyyUa)
Президент Владимир Зеленский встретился с немецким президентом Франком-Вальтером Штайнмайером. Встреча состоялась в Киеве в рамках визита немецкого президента в Украину.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявления президента Украины и посольства Германии в Twitter.
"Встретился со Штайнмайером в Киеве. Очень важно, что в дни 80-й годовщины трагедии Бабьего Яра федеральный президент Германии посещает Украину, и Германия поддерживает Украину на самом высоком уровне", - сообщил Зеленский.
В то же время в немецком посольстве рассказали, что после встречи в Офисе президента, руководители обеих стран направились к Бабьему Яру, чтобы почтить жертв нацистов.