Зеленский встретился с президентом Германии: говорили о НАТО, Донбассе и COVID-19

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером. В ходе встречи лидеры двух стран говорили о НАТО, Донбассе и коронавирусом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента .

Собеседники уделили внимание ситуации с безопасностью на Донбассе. Зеленский отметил, что Украина делает все возможное для мирного урегулирования на Донбассе.

Также Зеленский и Штайнмайер говорили о стремлении Украины стать членом ЕС и НАТО и о пути реализации этой цели.

Кроме того, лидеры двух стран обменялись мнениями относительно прогресса в воплощении ключевых реформ в Украине, в частности в сферах судопроизводства и борьбы с коррупцией.

Зеленский также рассказал Федеральному президенту Германии об антиолигархическом законопроекте. Украинский президент отметил, что реализация положений этого акта вместе с другими законодательными новациями обеспечит разделение большого бизнеса и политики в Украине.

Штайнмайер подчеркнул, что закон об олигархах должен обеспечить больше прозрачности и улучшит бизнес-климат в Украине, и немецкие предприниматели будут более заинтересованы инвестировать в Украину.

Среди прочего, Зеленский рассказал о текущей ситуации с пандемией COVID-19 в Украине. Он отметил важность дальнейшей практической поддержки со стороны ЕС, в частности Германии, в обеспечении вакцинами населения Украины.