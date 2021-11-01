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Зеленский встретился с Меркель: говорили об урегулировании конфликта на Донбассе

Автор: Дмитрий Левицкий

Президент Владимир Путин провел разговор с пока еще канцлером Германии Ангелой Меркель. Встреча лидеров государств состоялась на полях экологического саммита в Глазго.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter-страницу украинского президента.

На повестке дня переговоров Зеленского с Меркель, среди прочего, был вопрос урегулирования военного конфликта на Донбассе.

"Во время встречи в Глазго с Меркель обсудили текущую ситуацию с безопасностью на Донбассе и ход переговоров для установления мира, энергетический кризис в Европе и пути его преодоления, а также актуальные вопросы отношений Украины и Германии", - рассказал президент после встречи.

Напомним, накануне с Меркель об Украине говорил президент США Джо Байден. Лидеры государства говорили об энергетической безопасности Украины после запуска "Северного потока-2".

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Ангела МеркельВладимир Зеленский