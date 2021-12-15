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Зеленский встретился с Макроном и новым канцлером Германии: первые подробности

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Среда 15 декабря 2021 17:39
Зеленский встретился с Макроном и новым канцлером Германии: первые подробности Фото: Владимир Зеленский, Эммануэль Макрон и Олаф Шольц (president.gov.ua)
Автор: Валерия Полищук

Президент Украины Владимир Зеленский и канцлер Германии Олаф Шольц завершили свои первые переговоры. Также глава государства встретился с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Зеленского в Twitter.

"Рад нашему знакомству с канцлером Германии Олафом Шольцем. Ожидаю углубления сотрудничества Украины и Германии в сферах энергетики, безопасности и обороны. Также рассчитываю на поддержку евроатлантического курса Украины", - написал он.

Зеленский добавил, что пригласил нового канцлера Германии посетить Украину с визитом.

Также украинский президент провел переговоры с Эммануэлем Макроном.

"Обсудил с Эммануэлем Макроном вопросы сотрудничества Украины и Франции. Надеюсь, что председательство Франции в Совете ЕС будет уделять особое внимание безопасности Украины и противодействию гибридной агрессии РФ в Европе", - сообщил Зеленский.

При этом он добавил, что Макрон и Шольц подтвердили готовность продолжить работу в нормандском формате.

"Во время встречи с Макроном и Шольцем поблагодарил за решительную поддержку Украины на фоне военной угрозы со стороны РФ, а также за последовательную позицию Германии и Франции в нормандском формате. Подтвердили готовность продолжить работу", - добавил Зеленский.

Фото: Владимир Зеленский провел переговоры с Олафом Шольцем и Эммануэлем Макроном (twitter.com/ZelenskyyUa)

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Владимир Зеленский Эммануэль Макрон Олаф Шольц
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