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Зеленский встретился с главой МИД Швейцарии: обсудили производство ИВЛ и совместные проекты

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Киев, Четверг 28 октября 2021 22:54
Зеленский встретился с главой МИД Швейцарии: обсудили производство ИВЛ и совместные проекты Фото: Зеленский обсудил с главой МИД Швейцарии производство ИВЛ и совместные проекты (president.gov.ua)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Сегодня состоялась встреча президента Украины Владимира Зеленского с министром иностранных дел Швейцарии Игнацио Кассисом. Стороны обсудили совместное производство аппаратов искусственной вентиляции легких и ряд других проектов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис президента.

"Швейцария - важный торгово-экономический партнер Украины. Мы заинтересованы в дальнейшем привлечении масштабных инвестиций и реализации перспективных проектов", - сказал в ходе встречи Зеленский.

В ОП отметили, что на переговорах затрагивалась реализация проекта по изготовлению в Украине аппаратов ИВЛ, который финансирует швейцарская сторона.

Кроме того, был отмечен проект швейцарской компании Stadler Rail AG по модернизации и производству в Украине городского и пригородного рельсового транспорта.

Также стороны уделили внимание реализации культурных проектов, направленных на популяризацию Украины.

В ходе встречи обсуждалась подготовка к 5-й Конференции по реформам в Украине. Она должна пройти 4-5 июля 2022 года в швейцарском городе Лугано.

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Владимир Зеленский Швейцария Офис президента
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