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Зеленський зустрівся з главою МЗС Швейцарії: обговорили виробництво ШВЛ і спільні проекти

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Київ, Четвер 28 жовтня 2021 22:54
Зеленський зустрівся з главою МЗС Швейцарії: обговорили виробництво ШВЛ і спільні проекти Фото: Зеленський обговорив з главою МЗС Швейцарії виробництво ШВЛ і спільні проекти (president.gov.ua)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Сьогодні відбулася зустріч президента України Володимира Зеленського з Міністром закордонних справ Швейцарії Ігнаціо Кассісом. Сторони обговорили спільне виробництво апаратів штучної вентиляції легенів і ряд інших проєктів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ОФІС президента.

"Швейцарія - важливий торговельно-економічний партнер України. Ми зацікавлені в подальшому залученні масштабних інвестицій та реалізації перспективних проєктів", - сказав в ході зустрічі Зеленський.

В ОП зазначили, що на переговорах порушувалася реалізація проєкту з виготовлення в Україні апаратів ШВЛ, який фінансує швейцарська сторона.

Крім того, був відзначений проєкт швейцарської компанії Stadler Rail AG з модернізації та виробництва в Україні міського та приміського рейкового транспорту.

Також сторони приділили увагу реалізації культурних проєктів, спрямованих на популяризацію України.

В ході зустрічі обговорювалася підготовка до 5-ї Конференції з реформ в Україні. Вона повинна пройти 4-5 липня 2022 року в швейцарському місті Лугано.

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Володимир Зеленський Швейцарія Офіс президента
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