Зеленский встретился с главой МИД Португалии: о чем говорили

Президент Владимир Зеленский сегодня, 24 августа, встретился с министром иностранных дел Португалии Жоау Кравинью. Политики обсудили послевоенное восстановление.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис президента .

Зеленский и португальский министр обсудили дальнейшую оборонную поддержку Украины и ужесточение санкций против России. Украинский лидер призвал ввести визовые ограничения против россиян.

Также политики уделили особое внимание участию Португалии в восстановлении Украины. Партнеры помогут отстроить образовательную инфраструктуру Житомира, а также учебные заведения в Ирпени и Буче.

"Вы одно из первых государств, которые фактически уже приобщаются к программе восстановления Украины. Мы благодарны за это", - сказал Зеленский.