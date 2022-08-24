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Зеленский встретился с главой МИД Португалии: о чем говорили

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Киев, Среда 24 августа 2022 18:50
Зеленский встретился с главой МИД Португалии: о чем говорили Фото: Жоау Кравиньо и Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Наталья Юрченко

Президент Владимир Зеленский сегодня, 24 августа, встретился с министром иностранных дел Португалии Жоау Кравинью. Политики обсудили послевоенное восстановление.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис президента.

Зеленский и португальский министр обсудили дальнейшую оборонную поддержку Украины и ужесточение санкций против России. Украинский лидер призвал ввести визовые ограничения против россиян.

Также политики уделили особое внимание участию Португалии в восстановлении Украины. Партнеры помогут отстроить образовательную инфраструктуру Житомира, а также учебные заведения в Ирпени и Буче.

"Вы одно из первых государств, которые фактически уже приобщаются к программе восстановления Украины. Мы благодарны за это", - сказал Зеленский.

Напомним, что глава МИД Португалии Жоау Кравиньо в День независимости прибыл в Украину с визитом.

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