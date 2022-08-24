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Зеленський зустрівся з главою МЗС Португалії: про що говорили

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Київ, Середа 24 серпня 2022 18:50
Зеленський зустрівся з главою МЗС Португалії: про що говорили Фото: Жоау Кравіньйо та Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Наталія Юрченко

Президент Володимир Зеленський сьогодні, 24 серпня, зустрівся з міністром закордонних справ Португалії Жоау Кравінью. Політики обговорили післявоєнну відбудову.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс президента.

Зеленський та португальський міністр обговорили подальшу оборонну підтримку України та посилення санкцій проти Росії. Український лідер закликав ввести візові обмеження проти росіян.

Також політики приділили особливу увагу участі Португалії у відновленні України. Партнери допоможуть відбудувати освітню інфраструктуру Житомира, а також навчальні заклади в Ірпені та Бучі.

"Ви одна з перших держав, які фактично вже долучаються до програми відновлення України. Ми вдячні за це", - сказав Зеленський.

Нагадаємо, що глава МЗС Португалії Жоау Кравіньйо в День незалежності прибув в Україну з візитом.

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