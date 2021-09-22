Зеленский встретился с Эрдоганом в США, говорили об освобождении крымских политзаключенных

Переговоры президентов состоялись в Постоянном представительстве Турецкой Республики при ООН.

Стороны обсудили гуманитарную ситуацию в оккупированном Крыму и то, "каким образом Турция может способствовать освобождению удерживаемых лиц, в частности крымских татар".

Президенты также коснулись ряда экономических вопросов, подчеркнули необходимость завершения подготовки и подписания соглашения о зоне свободной торговли между двумя странами. В этом контексте для Украины актуальным остается вопрос поставок сжиженного газа с Ближнего Востока при содействии Турции.

Также на переговорах Зеленского и Эрдогана поднимались вопросы военного сотрудничества, в частности в военно-морской сфере.