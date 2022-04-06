Зеленский вручил семье погибшего фоторепортера Макса Левина орден "За мужество"

Президент Украины Владимир Зеленский вручил семье убитого российскими оккупантами фоторепортера Макса Левина государственную награду – орден "За мужество".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление Президента Украины Владимира Зеленского.
"Передал орден "За мужество" семье погибшего фоторепортера Макса Левина, который был подло убит оккупантами в Киевской области. При жизни он внес весомый вклад в то, чтобы все видели и знали, что происходит в нашей стране", - отметил президент Украины.
Напомним, что фоторепортер Макс Левин был убит на севере Киевской области. Его тело нашли на территории села Гута Межигорская Вышгородского района.
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