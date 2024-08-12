Зеленський вперше підтвердив присутність ЗСУ у Курській області

За словами президента, сьогодні, 12 серпня, було проведено засідання Ставки верховного головнокомандувача. Під час засідання було заслухано доповідь головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського щодо проведення операції українськими бійцями спецоперації у Курській області, що в Росії.

"Вдячні всім солдатам і командирам за стійкість та рішучі дії. Серед іншого доручили міністру внутрішніх справ, іншим урядовцям, СБУ підготувати гуманітарний план для території проведення операції", - сказав Зеленський після доповіді.

Також було заслухано доповідь економічного блоку. Перша віцепремʼєр Юлія Свириденко доповіла про збільшення частки українського виробництва в державних закупівлях. А також про підготовку від Кабміну тривалих контрактів для українських підприємств.

Зеленський під час Ставки дав доручення низці відомстві - Координаційному штабу, ГУР, СБУ та МВС – щодо підготовки стратегії повернення українців людей з російського полону. А Міністерству оборони та дипломатам - представити перелік необхідних дій з нашого боку, щоб отримати від партнерів дозвіл на використання далекобійної зброї для захисту нашої території.