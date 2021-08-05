UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Зеленский о возвращении Донбасса: после вывода войск должны дойти до нашей границы

Автор: РБК-Украина

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что всегда выступал за договоренности о прекращении огня на Донбассе. По его словам, после вывода войск с Донбасса необходимо дойти до украинской границы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телеканала "Дом".

"Я неизменно верю в то, что нельзя за стол садиться с людьми, у которых в руках оружие. Это же не просто философия. Это предметный разговор", - заявил он.

По словам президента, он всегда выступал за то, чтобы первым пунктом и "Минска", и всех договоренностей было прекращение огня.

"Чтобы вообще о чем-то говорить, нужно хотя бы перестать стрелять. Это факт. А что дальше? Дальше - вывод войск. И что мы должны зайти очень аккуратно, очень аккуратно дойти до нашей границы", - подчеркнул он.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ЗеленскийДонбасс