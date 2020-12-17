ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Зеленский: возвращение Крыма и Донбасса - главный приоритет внешней политики

Киев, Четверг 17 декабря 2020 14:11
Зеленский: возвращение Крыма и Донбасса - главный приоритет внешней политики
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)
Автор: Игорь Литвиненко

Главным приоритетом внешней политики Украины остается вопрос возвращения Крыма и Донбасса. Также украинские дипломаты должны проводить активную работу по привлечению партнеров к восстановлению Донбасса, а также к участию в Крымской платформе.

Об этом президент Владимир Зеленский заявил во время конференции руководителей дипломатических ведомств Украины, передает пресс-служба Офиса президента.

"Во всех странах, где есть украинские дипломатические миссии, при каждом удобном случае должен подниматься вопрос восстановления территориальной целостности Украины и возвращения Донбасса и Крыма, чтобы сохранялась, укреплялась и увеличивалась мировая коалиция в поддержку нашего государства", - сказал Зеленский.

Также президент отметил важность дальнейшей работы над освобождением Крыма.

"Крымская платформа - это наша инициатива по консолидации международных усилий для деоккупации Крыму - приобретает все большую огласку. Эту инициативу уже поддержали наши партнеры в Европе и Северной Америке. Я призываю вас более активно работать над привлечением в нее стран других регионов", - сказал Зеленский.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что Зеленский требует от украинских послов результатов через полгода после назначения.

Также сообщалось, что президент России Владимир Путин заявил, что развитие отношений с Украиной в значительной степени зависит от украинских властей.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Политика Владимир ЗеленскийДонбассКрым

News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь