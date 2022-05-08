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Зеленский о возможном "объявлении войны" Россией 9 мая: для нас ничего не меняет

Новина українською →
Киев, Воскресенье 08 мая 2022 06:23
Зеленский о возможном "объявлении войны" Россией 9 мая: для нас ничего не меняет Фото: Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Артур Родивилов

Амбиции российских оккупантов в отношении Украины, несмотря на большие потери и провал всех первоначальных замыслов, не меняются. Какие бы заявления не сделал президент РФ Владимир Путин на параде в Москве, для Украины это не будет иметь никакого значения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью президента Украины Владимира Зеленского телеканалу Fox News.

Он отметил, что "победа" для россиян - это разрушение и поражение всего цивилизованного мира.

"Для нас это ничего не меняет. Для нас война длится 8 лет, широкомасштабная война длится более 70 дней. Россияне уничтожают украинские города, их можно показывать в голливудских фильмах ужасов", - сказал глава государства.

Отметим, что эксперты неоднократно заявляли, что из-за отсутствия побед Россия может официально объявить войну Украине. Подробнее об угрозах в ближайшие дни читайте в материале РБК-Украина "Война, мобилизация и эскалация. Чего ждать от Путина на 9 мая".

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