Зеленський включив операцію в Курській області до свого плану перемоги, - The Times

План перемоги президента України Володимира Зеленського, який він представить президенту США президенту Джо Байдену, передбачає продовження операції ЗСУ у Курській області та отримання сучасних озброєнь від Заходу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times .

За даними видання, до плану входять гарантії безпеки для України з боку західних країн, "аналогічні пакту про взаємну оборону при вступі до НАТО", та міжнародна фінансова допомога для української економіки.

Зеленський вирушає на Генеральну Асамблею ООН у Нью-Йорку, а потім у Вашингтон, щоб подати план перемоги, покликаний змусити Росію розпочати переговори з Україною, пише видання.

За даними The Times, Зеленський вимагатиме гарантій безпеки, щоб запобігти примусу України до невигідної мирної угоди майбутньою адміністрацією Трамп.

Зеленський сказав, що план потребує швидкої підтримки президента Байдена та інших західних лідерів, щоб Україна могла розпочати переговори до кінця року з позиції сили. "Я думаю, що це історична місія, - сказав Зеленський. Давайте зробимо все це сьогодні, доки всі чиновники, які хочуть перемоги України, перебувають на офіційних посадах".

Крім Байдена, Зеленський збирається представити свій план кандидатам на пост президента США - віцепрезидентці демократці Камалі Харріс і республіканцю Трампу.