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Зеленский включил операцию в Курской области в свой план победы, - The Times

Украина, Понедельник 23 сентября 2024 09:11
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Зеленский включил операцию в Курской области в свой план победы, - The Times Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

План победы президента Украины Владимира Зеленского, который он представит президенту США Джо Байдену, предусматривает продолжение операции ВСУ в Курской области и получение современных вооружений от Запада.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times.

По данным издания, в план входят гарантии безопасности для Украины со стороны западных стран, "аналогичные пакту о взаимной обороне при вступлении в НАТО", и международная финансовая помощь для украинской экономики.

Зеленский отправляется на Генеральную Ассамблею ООН в Нью-Йорке, а затем в Вашингтон, чтобы представить план победы, призванный заставить Россию начать переговоры с Украиной, пишет издание.

По данным The Times, Зеленский потребует гарантий безопасности, чтобы предотвратить принуждение Украины к невыгодному мирному соглашению будущей администрацией Трамп.

Зеленский сказал, что план нуждается в быстрой поддержке президента Байдена и других западных лидеров, чтобы Украина могла начать переговоры до конца года с позиции силы. "Я думаю, что это историческая миссия, - сказал Зеленский. Давайте сделаем все это сегодня, пока все чиновники, которые хотят победы Украины, находятся на официальных должностях".

Помимо Байдена Зеленский собирается представить свой план кандидатам на пост президента США - вице-президенту, демократке Камале Харрис и республиканцу Трампу.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский встретится с президентом Джо Байденом в кулуарах Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций на этой неделе и представит план победы. План включает быстрые решения с октября по декабрь.

Подробнее о поездке Зеленского читайте в материале РБК-Украина "Переговоры о Плане победы и не только. Зачем Зеленский едет в США и с кем встретится".

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