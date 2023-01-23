ua ru
Пн, 23 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Зеленський про військову допомогу США: Чекаємо на Patriot, придивляємося до Abrams

Новость на русском →
Понеділок 23 січня 2023 20:20
Зеленський про військову допомогу США: Чекаємо на Patriot, придивляємося до Abrams Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Україна очікує на протиракетну систему Patriot та вже придивляється до танків Abrams від США.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського.

Глава держави звернувся до лідерів січневої зустрічі Національної асоціації торгово-промислових палат штатів, яка зосереджує увагу на політиці й економічному зростанні Сполучених Штатів Америки.

"Глобальна свобода давно має дефіцит глобальних перемог. Україна разом з Америкою, разом із нашими партнерами цей дефіцит задовольняє.
Тільки йти цим шляхом треба разом - до перемоги", - заявив Зеленський.

Президент зазначив, коли Україна та США зможуть завершити цю війну та вигнати окупантів, так само разом зможуть почати складну роботу з відбудови України.

"Ми вже змогли привернути увагу й маємо співпрацю із такими гігантами міжнародного фінансового та інвестиційного світу, як BlackRock, J.P. Morgan і Goldman Sachs. Частиною нашого українського шляху вже стали такі бренди, як Starlink чи Westinghouse. Ваші блискучі оборонні системи, як-от HIMARS чи Bradley, уже поєднують нашу історію свободи з вашими підприємствами. Чекаємо на Patriot. Придивляємося до Abrams", - додав президент.

Нагадаємо, що у Палаті представників США закликали відправити Україні хоча б один танк Abrams. Оскільки таке рішення Білого дому зможе створити ефект доміно, аби змусити інші країни передати Україні танки Leopard 2.

У США вважають, що постачання танків Abrams Україні поки що не мають сенсу через те, що таку техніку складно обслуговувати.

Нагадаємо, у грудні США оголосили про надання чергового пакету військової допомоги майже на 2 млрд доларів, в якому було анонсовано поставку першої батареї комплексу ППО Patriot для України.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати Америки ПВО Війна в Україні
NEWS
Чи будуть активні "посадки"? Усі подробиці корупційних скандалів у міністерствах
Чи будуть активні "посадки"? Усі подробиці корупційних скандалів у міністерствах
DAILY
Костянтин Машовець: Протягом зими-весни росіяни спробують переломити хід війни
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Костянтин Машовець: Протягом зими-весни росіяни спробують переломити хід війни