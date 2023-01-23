Зеленський про військову допомогу США: Чекаємо на Patriot, придивляємося до Abrams

Україна очікує на протиракетну систему Patriot та вже придивляється до танків Abrams від США.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського.

Глава держави звернувся до лідерів січневої зустрічі Національної асоціації торгово-промислових палат штатів, яка зосереджує увагу на політиці й економічному зростанні Сполучених Штатів Америки.

"Глобальна свобода давно має дефіцит глобальних перемог. Україна разом з Америкою, разом із нашими партнерами цей дефіцит задовольняє.

Тільки йти цим шляхом треба разом - до перемоги", - заявив Зеленський.

Президент зазначив, коли Україна та США зможуть завершити цю війну та вигнати окупантів, так само разом зможуть почати складну роботу з відбудови України.

"Ми вже змогли привернути увагу й маємо співпрацю із такими гігантами міжнародного фінансового та інвестиційного світу, як BlackRock, J.P. Morgan і Goldman Sachs. Частиною нашого українського шляху вже стали такі бренди, як Starlink чи Westinghouse. Ваші блискучі оборонні системи, як-от HIMARS чи Bradley, уже поєднують нашу історію свободи з вашими підприємствами. Чекаємо на Patriot. Придивляємося до Abrams", - додав президент.