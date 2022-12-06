Зеленський про війну з Росією: український народ заслуговує на перемогу

"Сьогодні - день нашої подяки. Саме такий сенс у шостого грудня - і це назавжди", - сказав президент.

Зеленський зазначив, що тепер тільки так українці відзначатимуть День Збройних Сил України: "словами подяки, почуттям подяки, сльозами подяки" воїнам армії та всіх формувань Сил оборони України, батькам бійців, які виховали переможців, а також усім медикам та кожному, хто зміцнює оборону та забезпечує військових усім необхідним.

"Коли у державі День Збройних Сил за своїм змістом свято подяки - таку державу не подолати. І сьогодні ми все це точно ще раз побачили", - сказав глава держави.

"Я дякую всім українцям. Я дякую всім солдатам, абсолютно, всім матросам, усім сержантам, старшинам, усім офіцерам, усім шановним генералам. І обов'язково всім вашим татам і мамам, наші шановні українські воїни. Я бажаю всім вам одного - перемоги. Всім нам. Ви заслуговуєте, весь наш народ заслуговує. Всі наші батьки та діти заслуговують, наші держава та історія заслуговують - нарешті здобути перемогу!" - наголошує президент.

Відео: Зеленський побажав захисникам України перемоги