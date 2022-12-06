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Зеленський про війну з Росією: український народ заслуговує на перемогу

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Вівторок 06 грудня 2022 23:37
Зеленський про війну з Росією: український народ заслуговує на перемогу Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Володимир Костирін

Відбиваючи повномасштабну військову агресію Росії, весь український народ заслужив на перемогу, наголошує президент Володимир Зеленський у День Збройних Сил України, який відзначається 6 грудня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на нічне звернення глави Української держави наприкінці 286-го дня повномасштабної війни.

"Сьогодні - день нашої подяки. Саме такий сенс у шостого грудня - і це назавжди", - сказав президент.

Зеленський зазначив, що тепер тільки так українці відзначатимуть День Збройних Сил України: "словами подяки, почуттям подяки, сльозами подяки" воїнам армії та всіх формувань Сил оборони України, батькам бійців, які виховали переможців, а також усім медикам та кожному, хто зміцнює оборону та забезпечує військових усім необхідним.

"Коли у державі День Збройних Сил за своїм змістом свято подяки - таку державу не подолати. І сьогодні ми все це точно ще раз побачили", - сказав глава держави.

"Я дякую всім українцям. Я дякую всім солдатам, абсолютно, всім матросам, усім сержантам, старшинам, усім офіцерам, усім шановним генералам. І обов'язково всім вашим татам і мамам, наші шановні українські воїни. Я бажаю всім вам одного - перемоги. Всім нам. Ви заслуговуєте, весь наш народ заслуговує. Всі наші батьки та діти заслуговують, наші держава та історія заслуговують - нарешті здобути перемогу!" - наголошує президент.

Відео: Зеленський побажав захисникам України перемоги

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