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Зеленский о войне с Россией: украинский народ заслуживает победы

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Вторник 06 декабря 2022 23:37
Зеленский о войне с Россией: украинский народ заслуживает победы Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

Отражая полномасштабную военную агрессию России, весь украинский народ заслужил победу, подчеркивает президент Владимир Зеленский в День Вооруженных Сил Украины, который отмечается 6 декабря.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ночное обращение главы Украинского государства в конце 286-го дня полномасштабной войны.

"Сегодня - день нашей благодарности. Именно такой смысл у шестого декабря - и это навсегда", - сказал президент.

Зеленский отметил, что теперь только так украинцы будут отмечать День Вооруженных Сил Украины: "словами благодарности, чувством благодарности, слезами благодарности" воинам армии и всех формирований Сил обороны Украины, родителям бойцов, воспитавших победителей, а также всем медикам и каждому, кто укрепляет оборону и обеспечивает военных всем необходимым.

"Когда в государстве День Вооруженных Сил по своему смыслу праздник благодарности - такое государство не преодолеть. И сегодня мы все это точно еще раз увидели", - сказал глава государства.

"Я благодарю всех украинцев. Я благодарю всех солдатов, абсолютно, всем матросам, всем сержантам, старшинам, всем офицерам, всем уважаемым генералам. И обязательно всем вашим папам и мамам, наши уважаемые украинские воины. Я желаю всем вам одного - победы. Всем нам. Вы заслуживаете, весь наш народ заслуживает. Все наши родители и дети заслуживают, наши государство и история заслуживают - наконец одержать победу!" - подчеркивает президент.

Видео: Зеленский пожелал защитникам Украины победы

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