Зеленський про війну з Росією: стійкість зараз визначить, чого очікувати від 2024 року

Україна має бути стійкою та результативною у війні з російськими окупантами зараз. Це стане визначальним чинником у тому, чого очікувати від 2024 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення глави української держави.

Зеленський розповів, що провів селектор. У його ході обговорювалася внутрішня ситуація, зокрема ліквідація наслідків російських обстрілів Херсона та області, а також Запорізької області.

Президент наголосив, що вдячний кожному рятувальнику, лікарю та поліцейському.

Також у ході селектора були доповіді від Служби безпеки України та Міністерства внутрішніх справ. Вже є хороші результати у захисті від колаборантів та навідників, а також протидії злочинності.

Глава держави розповів, що у грудні є суттєві результати у роботі експортного коридору у Чорному морі. Це відчувається на рівні всієї економіки нашої країни.

"Звичайно , були сьогодні і доповіді по фронту - Харківська область, Донбас, Запорізька область, лівий берег Херсона. Стійкість зараз, сила зараз, результати зараз визначають, як пройде ця зима повномасштабної війни і що очікуватимемо від наступного року", - додав президент.

Військові результати України у 2023 році

Нагадаємо, влітку 2023 року розпочався український контрнаступ. Він був сфокусований на Запорізькому напрямку, але пішов не за планом.

Українські захисники все ж таки змогли звільнити кілька населених пунктів у Запорізькій та Донецькій областях, але не досягли всіх бажаних результатів.

Більш детально з результатами війни у 2023 році та прогнозами на 2024 рік можете ознайомитись у матеріалі РБК-Україна.