Зеленський вів у дію рішення РНБО про прискорення судової реформи: що зміниться
Президент України Володимир Зеленський увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони щодо прискорення судової реформи й подолання корупції в системі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням указ президента України.
Згідно з рішенням РНБО пропонується, зокрема, внести зміни до Кримінального кодексу в частині посилення кримінальної відповідальності за корупцію в судах - це повинно бути ув'язнення строком від 10 до 15 років з конфіксацією майна.
Серед іншого:
- пропонується посилити роль інституту суду присяжних та розширити випадки його застосування;
- Вищій раді правосуддя пропонують перевірити всіх суддів Верховного суду на предмет можливого вчинення ними дисциплінарних проступків судді, а також перевірити законність джерел походження майна;
- у разі отримання підозри в хабарі, Вища рада повинна перевірити всіх суддів суду;
- Вищій кваліфікаційні комісії суддів в якості пріоритетного завдання поставили проведення ефективного й прозорого оцінювання суддів за найкращими світовими стандартами та методиками;
- пропонується періодично перевіряти суддів на поліграфі. Також перевірка повинна бути умовою при доборі кандидатів.
Кандидатські реформи України
Відзначимо, що сьогодні Україна виконала дві із семи рекомендацій в рамках "кандидатських реформ" для старту переговорів щодо вступу до ЄС. Йдеться саме про пункти, які пов'язані із судовою реформою та законом про медіа.
Наразі від України бажають наступних кроків:
- реформи Конституційного суду;
- продовження судової реформи;
- посилення боротьби з корупцією;
- відповідності законодавства про боротьбу з відмиванням грошей стандартам FATF;
- антиолігархічного закону;
- закону про медіа;
- зміни законодавства про національні меншини
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