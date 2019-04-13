Зеленский не являлся в военкомат по повесткам, - Минобороны

Владимир Зеленский не являлся в военкомат по повесткам. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минобороны Украины.

"Информируем, что гражданин Зеленский В.А. находится на воинском учете военнообязанных в Металлургическо-Долгинцевском объединенном районном территориальном центре комплектования и социальной поддержки города Кривого Рога с 22.12.2008 года и по настоящее время, воинское звание — солдат, военно-учетная специальность — делопроизводитель делопроизводства", - сообщили в Минобороны.

Отмечается, что Зеленский годен к военной службе. При этом военную службу в ВС Украины не проходил.

"Для призыва во время мобилизации гражданину Зеленскому В.А. направлялись повестки: 15.04.2014, 23.06.2014, 15.08.2014, 10.05.2015 по адресу, определенному в его учетных документах. Гражданин Зеленский В.А. в военный комиссариат по его вызову не являлся", - добавили в пресс-службе.