Зеленський: Так виглядає, що війна триватиме і взимку

За словами Зеленського, протягом дня відбулося три раунди переговорів. Він назвав їх предметними та подякував Віткоффу і Кушнеру за приїзд до Києва.

"Сьогодні було три раунди перемовин. Всі дуже предметні перемовини", - сказав президент.

На зустрічі також були присутні представники Франції, Великої Британії та Німеччини. Зеленський наголосив на важливості участі партнерів у подальшому процесі.

Він також пожартував щодо приїзду американських представників до столиці, зазначивши, що для українців це "краще", ніж системи Patriot.

"Ви сьогодні прислали навіть краще, ніж системи Patriot для наших громадян, які знаходяться в столиці. Дякуємо, приїжджайте частіше. І в нас буде можливість трішки нашим людям пожити, - зазначив Зеленський.

Водночас президент підкреслив, що питання ППО залишається надзвичайно важливим для України.

Зеленський про можливе продовження війни взимку

Окремо президент розповів про підготовку до зимового періоду. За його словами, під час переговорів сторони приділили достатньо уваги викликам, які можуть виникнути найближчими місяцями.

Зеленський зазначив, що наразі існує ймовірність продовження бойових дій узимку.

"Ми дуже надіємось, що у нас буде можливість домовитись з американськими партнерами і надіємось, на підтримку європейських партнерів, якщо війна буде продовжуватись взимку, а поки так виглядає", - додав глава держави.

Водночас президент наголосив, що українська та американська команди позитивно оцінюють можливості для подальшої роботи.

На що розраховує Україна взимку

У разі продовження війни Україна розраховує отримати від партнерів зимовий пакет підтримки.

"Також, якщо війна буде продовжуватися зиму, ми дуже розраховуємо на зимовий пакет, який я сьогодні абсолютно детально проговорював з Стівом та Джаредом, з нашими європейськими партнерами", - заявив Зеленський.

Йдеться насамперед про посилення протиповітряної оборони та підтримку української енергетики. Крім того, Україна розраховує на можливість використання значних обсягів американського LNG.

"Ми дуже розраховуємо на таку підтримку і ППО, і енергетичну підтримку і ви знаєте, що ми розраховуємо на серйозний об'єм і можливості використання американського LNG", - заявив президент.

Зеленський додав, що партнери підтримують ці підходи.

Як у США оцінюють шанси завершити війну до зими

Під час брифінгу Джареда Кушнера запитали, чи вважає він можливим завершення війни до зими та чи готовий до цього Путін.

Американський представник зазначив, що у випадку будь-якої угоди неможливо мати повну впевненість у результаті, доки домовленість не буде досягнута.

За його словами, процес може завершитися як швидко, так і повільно. Водночас Кушнер наголосив, що без зустрічей та діалогу жодного прогресу досягти не вдасться.

Він заявив, що американська сторона докладає значних зусиль за лаштунками, щоб створити належні умови для досягнення домовленостей. Кушнер визнав, що це дуже складне завдання, однак запевнив, що США продовжать працювати над ним.

Окремо він розповів про взаємодію з європейськими партнерами, які, за його словами, також активно працюють над пошуком шляхів для просування переговорів.

Щодо позиції Путіна Кушнер зазначив, що російський президент має певні цілі, про які заявляє публічно. Водночас, на його думку, після вирішення питання війни Росія зможе реалізувати й інші свої прагнення.

Американський представник наголосив, що США продовжать конструктивний діалог, аби знайти шлях до досягнення домовленостей.

Гарантії безпеки та відбудова

Під час переговорів сторони також обговорили гарантії безпеки та майбутнє України після завершення війни.

Зеленський наголосив, що йдеться не лише про військову та безпекову складову. Окремо обговорюються економічні гарантії, відновлення та відбудова України.

"Ми говоримо не тільки про безпекові гарантії, а про економічні гарантії для України, відновитись, відбудуватись", - зазначив президент.

За його словами, партнери також розуміють виклики, які постануть перед Україною після завершення війни, і вже зараз обговорюють їх.