Зеленський відзначив директора Придніпровської ТЕС ДТЕК нагородою "Національна легенда України"

"Національна легенда України": відзнака для енергетиків

Церемонія нагородження відбулася за участю президента та першої леді Олени Зеленської. Відзнаку отримали військовослужбовці, медики, енергетики, митці, спортсмени, журналісти та інші українці й іноземці, які зробили вагомий внесок у підтримку та захист України.



Зокрема, серед нагороджених - директор Придніпровської ТЕС ДТЕК Анатолій Боричевський, який понад 30 років працює в енергетиці.



"Ця відзнака про енергетиків, які щодня відновлюють пошкоджене обладнання, вмикають в мережу енергоблоки і тримають світло для країни. Про ремонтників, шахтарів і машинобудівників, на яких тримається енергосистема. Я вважаю, що сьогодні ці люди є національною легендою України", - сказав Боричевський.

За його словами, кожен, хто залишається на своєму місці та виконує роботу попри обстріли та небезпеку, є національною легендою.

"Тому цю нагороду я приймаю від імені всієї нашої команди", - додав директор Придніпровської ТЕС.

Анатолій Боричевський отримав відзнаку "Національна легенда України" (фото: dtek.com)

Ремонти під обстрілами та евакуація Курахівської ТЕС

В ДТЕК наголосили, що особливого значення досвід і робота Анатолія Боричевського набули під час повномасштабної війни, коли він очолював Курахівську ТЕС - одну з теплоелектростанцій, розташованих найближче до лінії фронту.

Вона постійно зазнавала російських обстрілів, руйнувань та зупинок. Попри це, енергетики відновлювали пошкоджене обладнання та повертали ТЕС до роботи.



Коли через наближення фронту врятувати станцію вже було неможливо, під керівництвом Боричевського енергетики провели безпрецедентну операцію з евакуації її обладнання.

Під загрозою обстрілів та без залізничного сполучення фахівці демонтували критично важливі вузли вагою в десятки тонн і вивозили їх автомобільним транспортом, щоб прискорити відновлення на інших станціях.