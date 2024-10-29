Зеленський відвідав Ісландію, а в Грузії почались протести після виборів: новини за 28 жовтня

Президент України Володимир Зеленський 28 жовтня вперше прибув з робочим візитом до Ісландії. У столиці Грузії пройшли масові протести після перемоги на виборах скандальної проросійської партії "Грузинська мрія".

Більш детально про те, що сталося у понеділок, 28 жовтня - у матеріалі РБК-Україна .

Війна Росії проти України: останні новини

Війська РФ вчергове атакували Україну "Шахедами". На Сумщині ворог влучив по енергетичних об'єктах критичної інфраструктури.

Вибухова ніч була у Криму, на окупованому півострові лунало близько 30 вибухів у різних районах.

Ліва опозиція перемагає на виборах у Литві: чи зміниться підтримка України

Офіційні дані показали, що лівоцентристське угруповання лідирує з 52 місцями в асамблеї із 141 члена. Правляча партія "Союз батьківщини" посідає друге місце із 28 місцями.

За попередніми офіційними даними, партія "За Литву" мала всі шанси отримати 14 місць у парламенті, а Союз фермерів та зелених – вісім місць.

Російські війська просунулися у Часовому Яру, - британська розвідка

Російські війська, швидше за все, перетнули канал у південній частині Часового Яру і наблизилися до кордонів міста.

У центральній частині району каналу російські війська, швидше за все, домоглися обмеженого поступу на захід від каналу в східній частині Часового Яру.

Проте, за даними британської розвідки, у центральній та північній частині району каналу, як і раніше, йдуть запеклі бої, і російські війська не змогли закріпитися в цих районах.

Радіодиктант "Магія голосу" опубліковано. Перевірити свій текст може кожен

Текст для самостійної перевірки Всеукраїнського радіодиктанту національної єдності 2024 року під назвою "Магія голосу" традиційно оприлюднили на сайті "Українське радіо" у понеділок, 28 жовтня.

Цього року текст для радіодиктанту написала українська письменниця, літературознавиця, викладачка й активістка Оксана Забужко. Він був присвячений 100-річчю "Українського радіо" (яке відзначатимуть 16 листопада).

У Фінляндії арештували російські активи за позовом "Нафтогазу України"

Окружний суд міста Гельсінкі наклав арешт на окремі активи, що належать Росії на території Фінляндії за позовом НАК "Нафтогаз України". Йдеться про нерухомість та інші активи, які оцінюються в десятки мільйонів доларів.

Це перший публічно відомий успішний арешт активів поза межами України на виконання арбітражного рішення у справах за позовами українських компаній до Росії щодо експропріації майна в АР Крим у 2014 році. Він є проміжним кроком на шляху до фактичного стягнення активів на користь групи "Нафтогаз".

РФ посилює енергетичний терор. В "Енергоатомі" заявили про загрозу Хмельницькій АЕС

28 жовтня російський безпілотник типу Shahed пролетів критично близько від одного з енергоблоків Хмельницької АЕС.

Як відзначає "Енергоатом", з настанням осінньо-зимового періоду росіяни посилюють енергетичний терор українських АЕС, а також створюють нові ризики для безпечної експлуатації атомних об’єктів.

Вибори у Грузії: усі опозиційні партії оголосили бойкот новому парламенту

Лідер партії "Гахарія за Грузію" Георгій Гахарія заявив, що його партія не має наміру брати участь у роботі новообраного парламенту. Таким чином, уся опозиція, яка пройшла до парламенту, оголосила бойкот.

Прискорить доставку до ТЦК. Кабмін затвердив посилення військового обліку, - Умєров

Як розповів голова Міноборони Рустем Умєров, тепер ТЦК, СБУ, розвідувальні органи та Нацполіція обмінюватимуться даними через електронну систему.

Це дасть змогу правоохоронцям швидко та ефективно отримувати інформацію про порушників і доставляти їх до ТЦК або відповідних органів.

На Запорізький напрямок перекинуть додаткову зброю і техніку, - Сирський

Головнокомандувач Олександр Сирський зазначив, що на Запорізькому напрямку ворог застосовує штурмову та бомбардувальну авіацію, дрони всіх типів у поєднанні з вогнем артилерії та мінометів.

"У таких умовах наше головне завдання - посилити оборону військ на найбільш складних ділянках фронту та забезпечити максимальну стійкість лінії оборони," - написав він.

Зеленський вперше прибув до Ісландії та назвав мету візиту

Президент України Володимир Зеленський 28 жовтня вперше прибув з робочим візитом до Ісландії. Ціль його візиту - підтримка плану перемоги України.

"Вперше прибув до Ісландії з робочим візитом. Візьму участь у четвертому саміті Україна - Північна Європа та проведу двосторонні переговори з його учасниками: прем’єрами Ісландії, Данії, Норвегії, Фінляндії та Швеції", - написав Зеленський.

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