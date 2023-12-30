Зеленський відреагував на удар по Харкову: РФ за все відповість політично та практично
Президент України Володимир Зеленський відреагував на ракетний удар Росії по центру Харкова 30 грудня.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на вечірнє звернення президента України Володимира Зеленського.
За словами президента України, у Харкові на місці обстрілу продовжують працювати рятувальники. Зеленський заявив, що за кожен завданий удар по українських регіонах на Росію чекає відповідальність. Як політична, так і практична.
"Зараз у Харкові знову йде рятувальна операція... І за кожен такий удар по Харківщині, нашій Херсонщині, містам і селам Донеччини, Запорізької області... За всі удари по Одесі, по Сумщині, по Києву та всім іншим містам і регіонам "За кожен Шахед", за кожну російську ракету буде справедлива відповідальність держави-терориста. І політична, і дуже практична", - заявив Зеленський.
Російський удар по центру Харкова
Увечері 30 грудня російські війська вдарили по центру Харкова. Ракети потрапили до готелю "Kharkiv Palace" та житлового будинку. На цей час, за словами співробітників Офісу генерального прокурора, відомо про 21 постраждалого. Серед них іноземець та дитина.
За словами мера Харкова Ігоря Терехова, у центрі міста було два потужні вибухи - це були ракети типу "С-300", випущені з Білгородської області.
До речі, з'явилися фотографії, як зараз виглядає готель "Kharkiv Palace", до якого потрапили росіяни.
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