Зеленський відреагував на спроби Росії "розморозити" активи у Європі

Росія не полишає спроб "розморозити" власні активи у Європі, однак Брюссель контролює ситуацію.

Про це заявив український президент Володимир Зеленський в коментарі журналістам, повідомляє РБК-Україна .

За словами глави держави, він усвідомлює, що загроза "розмороження" російських активів все-таки існує - її не можна ігнорувтаи.

Попри це, країни Європейського союзу продовжать робити все можливе, щоб цього не сталося.

Також Зеленський відреагував на дані ЗМІ про те, що США нібито запропонували країнам ЄС "розморозити" частину російських активів, щоб спробувати відновити мирні переговори.

На переконання глави держави, європейські союзники розуміють, чого насправді добивається Москва та не дозволять Кремлю реалізувати його новий план.

"Ми проговорили деталі з європейцями. Це сьогодні повністю під контролем Європи, а значить, на сьогодні це в безпеці", - наголосив Зеленський.