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Зеленський відреагував на спроби Росії "розморозити" активи у Європі

19:56 17.10.2026 Сб
1 хв
aimg Юлія Капітонова
Зеленський відреагував на спроби Росії "розморозити" активи у Європі Фото: Володимир Зеленський, президент України (Getty Images)
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Росія не полишає спроб "розморозити" власні активи у Європі, однак Брюссель контролює ситуацію.

Про це заявив український президент Володимир Зеленський в коментарі журналістам, повідомляє РБК-Україна.

За словами глави держави, він усвідомлює, що загроза "розмороження" російських активів все-таки існує - її не можна ігнорувтаи.

Попри це, країни Європейського союзу продовжать робити все можливе, щоб цього не сталося.

Також Зеленський відреагував на дані ЗМІ про те, що США нібито запропонували країнам ЄС "розморозити" частину російських активів, щоб спробувати відновити мирні переговори.

На переконання глави держави, європейські союзники розуміють, чого насправді добивається Москва та не дозволять Кремлю реалізувати його новий план.

"Ми проговорили деталі з європейцями. Це сьогодні повністю під контролем Європи, а значить, на сьогодні це в безпеці", - наголосив Зеленський.

Нагадаємо, кілька днів тому стало відомо, що команда президента США Дональда Трампа запропонували країнам Європи "розморозити" частину російських активів.

Американські політики стверджують, що це нібито допоможе відновити мирні переговори.

У Білому домі пропонують передати кошти в механізм під контролем Вашингтона.

Раніше РБК-Україна розповідало, як на цю ідею відреагував канцлер ФРН Фрідріх Мерц.

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