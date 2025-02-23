Зеленський відреагував на наймасштабнішу дронову атаку РФ з початку війни

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram президента України Володимира Зеленського.

Росія здійснила одну з найбільших атак за всю історію конфлікту. 267 ударних дронів були спрямовані на українські міста та села, що стало найбільшою атакою з використанням іранських безпілотників.

Ця атака лише частина загального тижневого обстрілу, в якому загалом було застосовано майже 1150 ударних дронів, понад 1400 керованих авіабомб та 35 ракет різних типів.

Президент України Володимир Зеленський подякував всім, хто щодня відбиває напади ворога, зокрема авіації, зенітним ракетним військам, підрозділам РЕБ та мобільним вогневим групам Повітряних сил і Сил оборони. Окремо він відзначив роботу рятувальників, медиків і нацполіції, які працюють на місцях, рятуючи людей від наслідків обстрілів.

Зеленський наголосив на необхідності посилення протиповітряної оборони та роботи усього міжнародного партнерства для досягнення тривалого і справедливого миру для України. Він підкреслив, що для цього потрібна єдність партнерів, сила всієї Європи, Америки та інших союзників, які прагнуть до надійного миру.