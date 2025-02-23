Зеленский отреагировал на самую масштабную дроновую атаку РФ с начала войны

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram президента Украины Владимира Зеленского.

Россия осуществила одну из крупнейших атак за всю историю конфликта. 267 ударных дронов были направлены на украинские города и села, что стало крупнейшей атакой с использованием иранских беспилотников.

Эта атака лишь часть общего недельного обстрела, в котором в целом было применено почти 1150 ударных дронов, более 1400 управляемых авиабомб и 35 ракет различных типов.

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил всех, кто ежедневно отражает нападения врага, в частности авиацию, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны. Отдельно он отметил работу спасателей, медиков и нацполиции, которые работают на местах, спасая людей от последствий обстрелов.

Зеленский отметил необходимость усиления противовоздушной обороны и работы всего международного партнерства для достижения длительного и справедливого мира для Украины. Он подчеркнул, что для этого нужно единство партнеров, сила всей Европы, Америки и других союзников, которые стремятся к надежному миру.