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Зеленский отреагировал на самую масштабную дроновую атаку РФ с начала войны

Воскресенье 23 февраля 2025 11:43
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Зеленский отреагировал на самую масштабную дроновую атаку РФ с начала войны Фото: президент Украины, Владимир Зеленский (facebook.com zelenskyy.official)
Автор: Владислава Ткаченко

Накануне третьей годовщины войны Россия осуществила крупнейшую атаку на Украину. Также, применив рекордное количество ударных дронов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram президента Украины Владимира Зеленского.

Россия осуществила одну из крупнейших атак за всю историю конфликта. 267 ударных дронов были направлены на украинские города и села, что стало крупнейшей атакой с использованием иранских беспилотников.

Эта атака лишь часть общего недельного обстрела, в котором в целом было применено почти 1150 ударных дронов, более 1400 управляемых авиабомб и 35 ракет различных типов.

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил всех, кто ежедневно отражает нападения врага, в частности авиацию, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны. Отдельно он отметил работу спасателей, медиков и нацполиции, которые работают на местах, спасая людей от последствий обстрелов.

Зеленский отметил необходимость усиления противовоздушной обороны и работы всего международного партнерства для достижения длительного и справедливого мира для Украины. Он подчеркнул, что для этого нужно единство партнеров, сила всей Европы, Америки и других союзников, которые стремятся к надежному миру.

Атака дронами

Напомним, что вечером 22 февраля стало известно, что Россия запустила дроны по Украине. Впоследствии Воздушные силы ВСУ предупредили об угрозе ударов баллистическими ракетами и сообщили о движении скоростных целей в направлении Кривого Рога.

На утро 23 февраля стало известно, что Россия выпустила 267 ударных дронов и беспилотников-имитаторов, а также три баллистические ракеты "Искандер-М"/KN-23 из Крыма. Это наибольшее количество дронов, которые РФ применила в одной атаке на Украину.

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