ua en ru
Сб, 20 квітня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Зеленський відреагував на голосування Конгресу США щодо допомоги Україні

Україна, Субота 20 квітня 2024 21:16
UA EN RU
Зеленський відреагував на голосування Конгресу США щодо допомоги Україні Фото: український президент Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Палата представників США сьогодні, 20 квітня, схвалила законопроект про фінансування допомоги Україні. Це рішення зберегло правильний хід історії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву українського президента Володимира Зеленського.

"Я вдячний Палаті представників Конгресу США, обом партіям і особисто спікеру Майку Джонсону за рішення, яке зберігає правильний хід історії. Демократія та свобода завжди матимуть значення у світі й ніколи не зазнають поразки, доки Америка допомагатиме їх захищати", - підкреслив президент.

Він наголосив, що сьогодні був ухвалений життєво важливий законопроект, який допоможе запобігти розповзанню війни, збереже тисячі й тисячі життів, а також зробить народи України та США сильнішими.

"Справедливий мир і безпека можуть бути досягнуті лише завдяки силі. Ми сподіваємося, що законопроєкти будуть підтримані в Сенаті та направлені на розгляд Президенту Байдену. Дякую, Америко!", - підкреслив глава держави.

РБК-Україна повідомляло, що в Конгресі США сьогодні, 20 квітня, схвалили допомогу Україні. Детальніше по те, що відбуватиметься з законопроектом далі, та коли Україна отримає допомогу - можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

Ми також розповідали що раніше сьогодні Палата представників США схвалила передачу Україні заморожених активів РФ.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Сполучені Штати Америки Війна Росії проти України
NEWS
Палата представників США схвалила допомогу Україні: що далі
Палата представників США схвалила допомогу Україні: що далі
DAILY
Безпілотник своїми руками. Як зібрати FPV-дрон вдома та чому це важливо для Збройних Сил
Катерина Гончаровакерівник розділу "Суспільство" Безпілотник своїми руками. Як зібрати FPV-дрон вдома та чому це важливо для Збройних Сил