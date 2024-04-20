Зеленський відреагував на голосування Конгресу США щодо допомоги Україні
Палата представників США сьогодні, 20 квітня, схвалила законопроект про фінансування допомоги Україні. Це рішення зберегло правильний хід історії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву українського президента Володимира Зеленського.
"Я вдячний Палаті представників Конгресу США, обом партіям і особисто спікеру Майку Джонсону за рішення, яке зберігає правильний хід історії. Демократія та свобода завжди матимуть значення у світі й ніколи не зазнають поразки, доки Америка допомагатиме їх захищати", - підкреслив президент.
Він наголосив, що сьогодні був ухвалений життєво важливий законопроект, який допоможе запобігти розповзанню війни, збереже тисячі й тисячі життів, а також зробить народи України та США сильнішими.
"Справедливий мир і безпека можуть бути досягнуті лише завдяки силі. Ми сподіваємося, що законопроєкти будуть підтримані в Сенаті та направлені на розгляд Президенту Байдену. Дякую, Америко!", - підкреслив глава держави.
РБК-Україна повідомляло, що в Конгресі США сьогодні, 20 квітня, схвалили допомогу Україні. Детальніше по те, що відбуватиметься з законопроектом далі, та коли Україна отримає допомогу - можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.
Ми також розповідали що раніше сьогодні Палата представників США схвалила передачу Україні заморожених активів РФ.
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