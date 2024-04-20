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Зеленский отреагировал на голосование Конгресса США по помощи Украине

Украина, Суббота 20 апреля 2024 21:16
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Зеленский отреагировал на голосование Конгресса США по помощи Украине Фото: украинский президент Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Палата представителей США сегодня, 20 апреля, одобрила законопроект о финансировании помощи Украине. Это решение сохранило правильный ход истории.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление украинского президента Владимира Зеленского.

"Я благодарен Палате представителей Конгресса США, обеим партиям и лично спикеру Майку Джонсону за решение, которое сохраняет правильный ход истории. Демократия и свобода всегда будут иметь значение в мире и никогда не потерпят поражения, пока Америка будет помогать их защищать", - подчеркнул президент.

Он подчеркнул, что сегодня был принят жизненно важный законопроект, который поможет предотвратить расползание войны, сохранит тысячи и тысячи жизней, а также сделает народы Украины и США сильнее.
"Справедливый мир и безопасность могут быть достигнуты только благодаря силе. Мы надеемся, что законопроекты будут поддержаны в Сенате и направлены на рассмотрение Президенту Байдену. Спасибо, Америка!", - подчеркнул глава государства.

РБК-Украина сообщало, что в Конгрессе США сегодня, 20 апреля, одобрили помощь Украине. Подробнее о том, что будет происходить с законопроектом дальше, и когда Украина получит помощь - можно узнать в материале РБК-Украина.

Мы также рассказывали, что ранее сегодня Палата представителей США одобрила передачу Украине замороженных активов РФ.

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