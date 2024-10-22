Зеленський відповів, від чого залежить готовність Кремля до переговорів

"На мою думку, по-перше, це залежить від виборів в Сполучених Штатах. Я думаю, що вони будуть спостерігати за політикою Сполучених Штатів в цьому питанні. А Сполучені Штати продемонструють політику дуже швидко, після виборів, на мою думку", - сказав він.

За його словами, цю інформацію він отримував під час зустрічей з кандидатами в президенти США (Камалою Гарріс та Дональдом Трампом).

"Я вважаю, що вони не будуть чекати до січня: вони щось не зможуть зробити згідно з їхніми повноваженнями, але щось зможуть", - розповів Зеленський.

За його словами, друга історія - з енергетикою, із вільним судноплавством. "Також, якщо нам вдасться отримати результат по цих двох пунктах, це також буде сигнал, чи готова Росія закінчувати війну", - додав президент.

У якості третього пункту Зеленський виділив роботу України з деякими країнами Глобального Півдня.

"Ми її проводимо. Маємо зустрічі. Різні країни, різні контакти. Сибіга сьогодні поїхав в Туреччину. Завтра Рустем Умєров і Андрій Єрмак поїдуть в іншу країну Глобального Півдня", - додав він.

"Курська операція на всіх мала великий вплив. Особливо на гравців Глобального Півдня. Для них це, звісно, такий серйозний шок і сигнали, які говорять про стан армії Росії – що протягом кількох місяців їх армія не може витиснути українських військових з території РФ", - розповів президент.