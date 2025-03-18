Зеленський відповів на ультиматуми Путіна

Російський диктатор Володимир Путін використовує чутливі теми мобілізації, розвідки та зброї як спосіб тиску на Україну. Головною метою Кремля є ослаблення української армії, а не реальні мирні ініціативи.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив президент Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами.

"Путін бере чутливу тему і піднімає тему мобілізації. Що за цим ховається? Ховається послаблення української армії. Питання не в мобілізації, питання в тому, щоб кількісний склад української армії зменшувався", - заявив Зеленський.

Президент наголосив, що це не нова стратегія російського лідера, адже подібні ультиматуми лунали від Кремля ще на початку повномасштабної війни.

"Цей ультиматум у нього був ще на початку війни. Він не змінився – змінює поняття, але не зміст", - підкреслив Зеленський.

Глава держави також звернув увагу на те, що Путін маніпулює темою розвідки та постачання зброї, адже розуміє, що саме цей аспект може бути важливим для переговорів із США.

"Він бачить, що США можуть робити такі кроки, і тому він піднімає саме те, що розуміє, що може спрацювати. Це вже було, чому б знову це не зробити? Розвідка - це послаблення нашого захисту. Вся його гра - максимально нас послабити", - пояснив президент.

Розмова Трампа з Путіним та 30-денне перемир'я

Сьогодні ввечері американський президент Дональд Трамп і російський диктатор Володимир Путін провели телефонну розмову. Під час розмови вони домовились розпочати шлях до перемир'я між Україною та Росією.

Згодом у Кремлі заявили, що Путін у розмові з Трампом заявив, що однією з умов перемир'я України та Росії є припинення мобілізації в Україні та припинення постачання озброєння.

Детально про те, що відомо про розмову Трампа та Путіна - читайте у матеріалі РБК-Україна.