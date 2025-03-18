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Зеленский ответил на ультиматумы Путина

Вторник 18 марта 2025 22:27
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Зеленский ответил на ультиматумы Путина Фото: президент Владимир Зеленский (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Российский диктатор Владимир Путин использует чувствительные темы мобилизации, разведки и оружия как способ давления на Украину. Главной целью Кремля является ослабление украинской армии, а не реальные мирные инициативы.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил президент Владимир Зеленский во время общения с журналистами.

"Путин берет чувствительную тему и поднимает тему мобилизации. Что за этим скрывается? Скрывается ослабление украинской армии. Вопрос не в мобилизации, вопрос в том, чтобы количественный состав украинской армии уменьшался", - заявил Зеленский.

Президент подчеркнул, что это не новая стратегия российского лидера, ведь подобные ультиматумы звучали от Кремля еще в начале полномасштабной войны.

"Этот ультиматум у него был еще в начале войны. Он не изменился - меняет понятие, но не содержание", - подчеркнул Зеленский.

Глава государства также обратил внимание на то, что Путин манипулирует темой разведки и поставок оружия, ведь понимает, что именно этот аспект может быть важным для переговоров с США.

"Он видит, что США могут делать такие шаги, и поэтому он поднимает именно то, что понимает, что может сработать. Это уже было, почему бы снова это не сделать? Разведка - это ослабление нашей защиты. Вся его игра - максимально нас ослабить", - пояснил президент.

Разговор Трампа с Путиным и 30-дневное перемирие

Сегодня вечером американский президент Дональд Трамп и российский диктатор Владимир Путин провели телефонный разговор. Во время разговора они договорились начать путь к перемирию между Украиной и Россией.

Впоследствии в Кремле заявили, что Путин в разговоре с Трампом заявил, что одним из условий перемирия Украины и России является прекращение мобилизации в Украине и прекращение поставок вооружения.

Подробно о том, что известно о разговоре Трампа и Путина - читайте в материале РБК-Украина.

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