Зеленський відповів США на "втрату терпіння" щодо війни

Останнім часом у Білому домі зростає невдоволення через перебіг переговорів між Україною та Росією. Президент України відповів на "втрату терпіння" адміністрацією Трампа.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського на прес-конференції з президентом ПАР.
"Так воно не працює. Якщо Росія заявляє, що вона готова до припинення вогню - треба їм зупиняти масові удари по Україні", - зазначив він.
Президент висловився також щодо невдоволення адміністрації президента США Дональда Трампа щодо перебігу переговорного процесу між Україною та Росією
"Тому терпіння, я не знаю в кого там щось відбувається всередині, але терпіння не витримає саме в українців. Тому що ми під ударом, ніхто більше", - констатував Зеленський.
Останніми місяцями США активно долучилися до переговорного процесу щодо врегулювання війни Росії проти України.
Зокрема, 23 квітня в Лондоні мала відбутися важлива зустріч представників України, Великої Британії, США, Франції та Німеччини для обговорення шляхів врегулювання війни. Передбачалося, що ключовим питанням стане повне припинення вогню.
Але зустріч пройшла на нижчому рівні, оскільки президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна не визнає жодних захоплених територій частиною РФ.
Ця заява стала реакцією України на мирну ініціативу США, яка передбачала заморожування лінії зіткнення на фронті, відмову України від вступу в НАТО і визнання Криму російським.
Додалось і те, що пункт про визнання Крима російським засудили і в ЄС. Там також не згодились відміняти санкції до завершення переговорів.
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