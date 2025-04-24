Зеленський відповів США на "втрату терпіння" щодо війни

"Так воно не працює. Якщо Росія заявляє, що вона готова до припинення вогню - треба їм зупиняти масові удари по Україні", - зазначив він.

Президент висловився також щодо невдоволення адміністрації президента США Дональда Трампа щодо перебігу переговорного процесу між Україною та Росією

"Тому терпіння, я не знаю в кого там щось відбувається всередині, але терпіння не витримає саме в українців. Тому що ми під ударом, ніхто більше", - констатував Зеленський.