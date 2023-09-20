Зеленський відповів, чи можливий великий прорив у контрнаступі цього року

Зеленський позитивно оцінив контрнаступ українських військових, який триває. Він також підтвердив, що наступ йде повільніше, ніж очікувалося.

На запитання про те, чи можливий цього року великий прорив, Зеленський відповів: "Думаю насправді ніхто не знає".

Проте, на думку глави держави, цього року нашим військовим все ж вдасться досягти успіху на окремих ділянках.

"Але я думаю, що ми матимемо більше успіху", - сказав він, нагадуючи про досягнення України на сході.

Контрнаступ України

Нагадаємо, з літа цього року українські війська продовжують наступальні дії на декількох ділянках фронту. Зокрема, наші бійці продовжують тиснути на ворога на Мелітопольському напрямку та південніше Бахмута.

Сили оборони за останній тиждень звільнили два населених пункти у Донецькій області - Андріївку та Кліщіївку.

Детальніше про ситуацію на фронті та успіхи ЗСУ на полі бою - у матеріалі РБК-Україна.

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