Зеленський відкинув переговори з Путіним: формат діалогу в порту Одеси він вже продемонстрував

Російський диктатор Володимир Путін вже продемонстрував в порту Одесі формат діалогу, який він хоче везти з Україною.

Про це заявив президент Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтервʼю Le Monde та BFM TV.

"Мені здається, як приклад, який ви самі наводили з Одесою, говорить про те, що його не цікавить жодні перемовини. І формат діалогу в порту Одеси він вже продемонстрував. А друге, ми проходили нормандський формат, який у нас був, ми проходили це", - заявив він.

Зеленський підкреслив, що була велика кількість різних зустрічей не тільки в Нормандії, а також нижче на технічному рівні в мінському процесі.

"І там була велика кількість перемовин, там біля 200, там більше сотні точно. І для нього, для Путіна, це як кисень, ця пауза. Зрозумійте, ця пауза - це не мирні перемовини, це для нього подих, додаткова можливість, додатковий час для відновлення боєздатності своєї армії, яка сьогодні в складному становищі", - заявив Зеленський.

Він додав, що російський диктатор використає можливу паузу у бойових діях для тренувальних місій мобілізованих, промивання інформаційної їх мозку та збільшити виробництво снарядів та військової техніки.

"На нас прилітають північнокорейські снаряди. На нас прилітає північнокорейська артилерія. До нас прилітають північнокорейські ракети. Це говорить не про те, що він не один, а з багатьма партнерами. Ні, це говорить про те, що у нього брак. Брак і дефіцит відповідної амуніції", - заявив Зеленський.

Він підкреслив, що якщо буде пауза, то це буде наступний "Мінськ", який дасть можливість Росії підготуватися.

"І в цей раз прийти з повною окупацією України, але вже не зробити тих помилок, які він наробив на самому початку", - заявив Зеленський.

Удар по Одесі 6 березня

Російські окупанти 6 березня завдали ракетного удару по Одесі. Під час цього у місті перебували президент України Володимир Зеленський та прем'єр Греції Кіріакос Міцотакіс.

Володимир Зеленський, коментуючи удар, заявив, що бачив і чув атаку росіян.

Підштовхування України до переговорів з РФ

За два роки повномасштабної російської агресії Україну вже декілька разів намагалися підштовхнути до переговорів з РФ. Новий етап підштовхування почався нещодавно. Зокрема, Китай знову відправив в Росію, Україну та ЄС свого спецпредставника, який відповідає за "дипломатичне врегулювання".

Після зустрічі з українським президентом глава Туреччини Реджеп Ердоган запропонував провести "мирний" саміт за участі України та РФ. Український лідер Володимир Зеленський відкинув таку пропозицію та запросив Туреччину взяти участь в Глобальному саміті миру, ініційованому Україною.

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