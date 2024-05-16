Зеленський ветував законопроект про звільнення з роботи за колабораціонізм

Зазначається, що вчора Зеленський наклав на нього вето і прикріпив до законопроєкту свої пропозиції. А вже сьогодні його направили на розгляд до профільного комітету парламенту.

Що було в законопроекті

Раніше народний депутат, член Комітету соціальної політики та захисту прав ветеранів Тарас Тарасенко повідомляв, що ухвалений Верховною радою законопроєкт №7731 надає додаткові підстави роботодавцю на підприємствах критичної інфраструктури звільняти робітників за колабораціонізм.

"В умовах війни необхідно створювати нові рамки для того, щоб роботодавці могли забезпечувати безпеку підприємства, особливо це актуально для підприємств критичної інфраструктури. В ухваленому законопроєкті ми прописали такі умови, за яких Кабмін зможе розробити правила звільнення роботодавцем осіб, якщо розслідування виявило факти, що можуть зашкодити підприємству або країні", - говорив політик.

Нардеп Олексій Гончаренко також повідомляв, що у зв'язку з випадками колабораціонізму, зокрема, на підприємствах критичної інфраструктури, пропонувалося дати роботодавцю право розірвати трудовий договір у разі, якщо, законної сили набрав вирок суду, яким працівника засуджено за вчинення злочину проти основ національної безпеки України.

При цьому не стосувалося випадків, коли обвинувачений звільнявся від відбування покарання з випробувальним терміном.

Закон міг зобов'язати доповідати про родичів в окупації

Також законопроєктом пропонувалося запровадити обов'язкове встановлення правил поведінки на підприємствах, в установах, організаціях, що мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави.

Йшлося про те, що працівники повинні були надавати інформацію про наявні в них зв'язки з фізичними особами, місце постійного проживання яких розташоване на території держави-агресора або тимчасово окупованій території України.