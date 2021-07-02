Зеленский может ветировать закон о перезапуске ВККС, - Разумков

Президент Украины Владимир Зеленский может ветировать закон о перезапуске Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС). Причина - техническая коллизия с нормами о международных экспертах в конкурсной комиссии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг спикера Рады Дмитрия Разумкова.

По его словам, в нынешней редакции закона две нормы можно трактовать по- разному, как увеличение роли международных экспертов, так и снижение.

"Согласно действующему регламенту Верховной рады и Конституции на уровне парламента исправить уже принятый закон невозможно. Поэтому есть большая вероятность, что президент заветирует из-за этого технического вопроса, и он будет возвращен в Верховную раду ", - добавил Разумков.

Он подчеркнул, что в таком случае закон с предложениями президента смогут принять уже на следующей пленарной неделе.