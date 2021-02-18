Зеленский ветировал закон о возвращении конкурсов для госслужащих

Президент Украины Владимир Зеленский вернул в Верховную раду закон о возобновлении конкурсов на занятие должностей государственных служащих. Глава государства предлагает принять закон в новой редакции.

Об этом свидетельствует информация на странице законопроекта №4531 на сайте парламента .

Однако пока текст предложений президента по законопроекту на сайте не опубликован.

Согласно принятому законопроекту, в течение полугода со дня вступления в силу данного закона объявляются конкурсы на должности, занятые лицами, с которыми заключены контракты о прохождении государственной службы на период действия карантина, установленного Кабинетом министров.

Соответствующие контракты действуют до назначения на должность госслужбы лица по результатам конкурса, но не более девяти месяцев со дня вступления в силу данного закона.