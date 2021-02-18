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Зеленский ветировал закон о возвращении конкурсов для госслужащих

Новина українською → Киев, Четверг 18 февраля 2021 22:01
Зеленский ветировал закон о возвращении конкурсов для госслужащих Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Президент Украины Владимир Зеленский вернул в Верховную раду закон о возобновлении конкурсов на занятие должностей государственных служащих. Глава государства предлагает принять закон в новой редакции.

Об этом свидетельствует информация на странице законопроекта №4531 на сайте парламента.

Однако пока текст предложений президента по законопроекту на сайте не опубликован.

Согласно принятому законопроекту, в течение полугода со дня вступления в силу данного закона объявляются конкурсы на должности, занятые лицами, с которыми заключены контракты о прохождении государственной службы на период действия карантина, установленного Кабинетом министров.

Соответствующие контракты действуют до назначения на должность госслужбы лица по результатам конкурса, но не более девяти месяцев со дня вступления в силу данного закона.

Напомним,16 февраля Верховная рада приняла проект закона "О внесении изменений в некоторые законы Украины о возобновлении проведения конкурсов на занятие должностей государственной службы и других вопросах государственной службы".

Ранее этим законом Рада также аннулировала урезание полномочий исполняющих обязанности министров.

Как писало РБК-Украина, в начале февраля парламент одобрил этот закон в первом чтении.

Отметим, что в конце апреля Кабмин изменил порядок назначения на госслужбу на время карантина, а именно отменил конкурсы.

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